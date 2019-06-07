Путин "повтирал очки" европейцам: предложил "защитить" Северный поток-2 от санкций

Энергетический сектор важен для жизни и здоровья миллионов людей на планете, указал российский президент.

Президент России Владимир Путин предложил оградить от санкций энергетический сектор.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В качестве первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно, оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости – лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат», - сказал Путин.

По его словам, речь идет о сферах, которые важны для жизни и здоровья миллионов людей на планете.

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В то же время он заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Украины призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места. «Он полностью отвечает национальным интересам всех участников - и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта», - сказал российский президент.

Как сообщал УНИАН, 14 мая члены комитета Сената США по иностранным делам республиканец Тед Круз и демократка Джин Шахин заявили, что планируют представить законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Украина выступает против строительства «Северного потока-2».