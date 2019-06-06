Укрэнерго: платежи разработчикам платформы MMS нового рынка разблокированы

Контракт на поставку ПО для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг — платформы MMS было заключено в июле 2018 г. по результатам международного тендера.

Совместными усилиями Укрэнерго, Министерства финансов и НКРЕКП разблокированы платежи разработчикам программного обеспечения для нового рынка электрической энергии — платформы Market Management System (MMS). Консорциума подрядчиков (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG) Укрэнерго перечислило большую часть долга — $1,430 млн.

Контракт на поставку ПО для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг — платформы MMS был заключен в июле 2018 г. по результатам международного тендера. Общая сумма контракта составила $8 млн. Проект финансируется в рамках сотрудничества ГП «НЭК «Укрэнерго» со Всемирным Банком и Фондом Чистых технологий.

После перехода Укрэнерго в подчинение Министерства финансов, Минэнергоугля отказалось согласовывать платежи по этому контракту, поэтому в конце мая 2019 г. сумма долга достигла $2 млн. Чтобы разблокировать платежи, Кабинет министров Украины при содействии Министерства финансов принял изменения к Постановлению КМУ №70 от 27.01.2016 г., что позволило назначить Укрэнерго вместо Минэнергоугля распорядителем кредитных средств Всемирного банка. После этого были подписаны дополнительные (субкредитные) соглашения к договору, по которому оплачиваются поставки ПО и ряд других документов.

«Благодаря совместным усилиям Правительства, Министерства финансов, НКРЕКП и Укрэнерго платежи по контракту разработки программного обеспечения для нового рынка электроэнергии разблокированы. Конечно, жаль потраченного времени, но риск задержки завершения работ по платформе MMS уменьшен. Остаток долга мы сможем выплатить в ближайшее время. Надеюсь, в дальнейшем мы не будем иметь проблем с согласованием платежей по этому контракту, ведь это очень важно перед стартом нового рынка», — сказал руководитель Укрэнерго Всеволод Ковальчук.