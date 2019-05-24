НКРЭКУ оштрафовала "Энергоатом" за переплату в Госбюджет 3 миллиардов гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» на 1,7 млн грн за несоблюдение в 2017-2018 гг утвержденной регулятором структуры тарифа.

Среди нарушений отмечено как больше всего «сумма фактически уплаченного налога на прибыль и части чистого дохода в Государственный бюджет в течение 2017 – 2018 годов и І квартала 2019 года выше уровня, предусмотренного структурой расходов, в размере 3 059,27 млн грн (без НДС)».

Об этом говорится в постановлении НКРЕКП от 17 мая №797 «О наложении штрафа на ГП «НАЭК «Энергоатом» за нарушение лицензионных условий по производству электрической энергии и осуществление мер государственного регулирования».

Напомним, что 22 мая Государственная фискальная служба сообщила, что «по результатам финансово-хозяйственной деятельности один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине - НАЭК "Энергоатом" - задекларировал часть чистого дохода до уплаты на сумму 1,76 млрд гривен, однако в бюджет эти средства до сих пор не получил».

В свою очередь НАЭК «Энергоатом» 23 мая дал разъяснения относительно сообщения ГФС, что НКРЭКУ выделила в тарифе компании на 2019 год на уплату части чистой прибыли только 200 млн грн. «За последние три года и первый квартал текущего года в бюджет было уплачено без источника покрытия расходов в тарифе налог на прибыль и часть прибыли государственного унитарного предприятия в размере 2641,1 млн грн (в тарифе Компании предусмотрено 5,978 млрд грн ; фактически уплачено – 8,619 млрд грн.). За десять лет дефицит средств на уплату этих налогов составляет 8,898 млрд грн», - отмечает ГП "НАЭК "Энергоатом".