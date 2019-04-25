В "Нафтогазе" рассказали, что предложат "Газпрому" на переговорах по транзиту

На трехсторонних переговорах по газу Украина вместе с Евросоюзом предложит "Газпрому" забронировать мощности украинской ГТС на длительное время на 60 млрд куб. м в год.

На трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, Украина совместно с Евросоюзом предложит "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 миллиардов кубометров в год.

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Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Позиция в следующем: "Газпром" должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 миллиардов кубометров в среднем в год... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 миллиардов кубометров в год. 30 миллиардов кубометров будет свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал Витренко.

Он отметил, что, по предварительным расчетам, такое соглашение позволит Украине сохранить доходы от транзита на уровне 3 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в ближайшие недели.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.