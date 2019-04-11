"Нафтогаз" с начала года уплатил в бюджет почти 30 миллиардов налогов

Поступления от предприятий группы составили около 14% совокупного дохода государственного бюджета за первый квартал 2019 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-марте 2019 года уплатила в бюджет около 29,5 миллиарда гривень налогов и сборов, сообщает пресс-служба компании.

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"По оперативным данным, в январе-марте 2019 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный и местные бюджеты около 29,5 миллиарда гривень налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поступления от предприятий группы составили около 14% совокупного дохода государственного бюджета за первый квартал 2019 года.

Для сравнения, пресс-служба отмечает, что в бюджете на 2019 год было заложено 19 миллиардов гривень для Национальной службы здоровья на первичную медицинскую помощь и 55 миллиардов гривень - на субсидии для населения.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 миллиарда гривень налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.