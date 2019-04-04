Апелляционный суд подтвердил отмену штрафа для Коболева на 7 миллиардов

В июле 2018 года Подольский районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы, согласно которому Коболев был оштрафован на 7 млрд грн.

Шестой апелляционный суд подтвердил решение Подольского районного суда Киева об отмене штрафных санкций для главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату НДС.

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Согласно судебному иску от Энергетической таможни ГФС Украины, основанием для привлечения к ответственности Коболева является непредставление дополнительной таможенной декларации, а также необеспечение уплаты налога на добавленную стоимость при покупке российского газа в 2015 году.

Фискалы попросили суд взыскать с главы «Нафтогаза» штраф в размере 300% от суммы неуплаченного таможенного взноса в сумме 7,02 млрд грн.

В свою очередь нацкомпания объяснила, что документы не были предоставлены по объективным причинам из-за того, что газовый контрагент НАКа российский «Газпром» не подписывал необходимые документы, поскольку между ними существует спор относительно объема поставленного голубого топлива.

20 марта 2019 года Шестой апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции (решение Подольского районного суда Киева) и оставил жалобу ГФС без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2018 года Подольский районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы, согласно которому глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев был оштрафован на 7 млрд грн.

В феврале 2018 года Коболев заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию «Газпромом» газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.