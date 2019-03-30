"Народный фронт" добился наказания облгазов Фирташа за незаконные доначисления в платежках - Бурбак

При этом фракция требует более жестких штрафных санкций для облгазов.

"Народный фронт" добился наказания газовых монополистов за незаконные доначисления в платежках, однако фракция требует более жестких штрафных санкций для облгазов.

Об этом написал руководитель фракции НФ Максим Бурбак на своей странице в Facebook, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, штрафовать облгазы олигарха Дмитрия Фирташа и сделать перерасчет потребителям.

"Это маленькая, но важная победа! Сработали все выступления на согласительных советах, с трибуны парламента, в различных эфирах!", - подчеркнул он.

"Народный фронт" последовательно отстаивает интересы наших граждан в борьбе с газовыми монополистами. Несправедливо начисленные платежи должны быть отменены, а уже переплаченные абонентами деньги должны быть зачислены в следующих платежках", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Газовая афера Фирташа будет остановлена. И эти штрафы я считаю незначительными. Требую более жестокого наказания аферистов!", - резюмировал он.