Кабмин изменил устав «Нафтогаза»

Согласно внесенным изменениям, глава и члены правления теперь будут избираться без представления набсовета.

Кабинет министров внес изменения в устав Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», касающиеся порядка назначения главы и членов правления компании.

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Об этом сообщается в постановлении правительства от 6 марта, которое сегодня, 20 марта, опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Согласно внесенным изменениям в устав, глава и члены правления теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение продлить на один год контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман, условием продления контракта является отсутствие у менеджмента компании бонусов и вознаграждений, а заработная плата должна быть как минимум вдвое меньше, чем сегодня. Также перед менеджментом ставится задача до конца 2020 года завершить процесс отделения ГТС и выполнить план по наращиванию добычи газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.