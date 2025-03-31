Эксперты признали, что решение может принести "больше вреда, чем пользы" в дальнейшем.

Топ-автомеханик Скотти Килмер предупредил, что владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут "засорить" и сломать свои двигатели, используя распространенное решение.

Как пишет Daily Express, эксперт подчеркнул, что автомобильные герметики, используемые для остановки утечек масла, могут дать обратный эффект, если автомобилисты совершат серьезную ошибку.

Он посоветовал автомобилистам всегда проверять дилеров, прежде чем сообщать о том, что в их автомобиле есть какой-либо "комковатый" раствор, которого лучше избегать. Скотти подчеркнул, что он может "засорить" масляные каналы, что сделает невозможным нормальную работу двигателей.

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Вместо этого он отметил, что герметики, заливаемые в двигатели, должны быть прозрачными, в простом совете, о котором, вероятно, многие не знают. Скотти сказал:

"Сегодня я расскажу о химикатах, которые можно залить в двигатель, чтобы остановить утечки масла. Иногда они могут работать, сначала замените моторное масло, вы не заливаете его в грязное масло. Затем вы просто заливаете это вещество. Но некоторые могут засорить ваш двигатель, вот как вы обычно можете это определить. Это, как вы видите, прозрачный полимер. Он выглядит как вода. Если вы вылили бутылку герметика, и он весь комковатый и в нем есть кусочки, не используйте его".

По его словам, скорее всего, он засорит вашу масляную систему вместо того, чтобы устранить утечки.

"Поскольку вы хотите устранить утечку масла, вы не хотите заблокировать свой двигатель, забив маленькие масляные каналы, где масло не течет, поэтому металл работает по металлу, и ваш двигатель ломается. Так что помните, если вы собираетесь попробовать устранить утечку масляного уплотнения, прозрачный - это то, что вам нужно", - добавил механик

Комментарии Скотти были подтверждены автомобильными экспертами из ProTyre Autocare, которые также предупреждили, что присадки могут быть сопряжены со значительными рисками. Они признали, что решение может принести "больше вреда, чем пользы" в дальнейшем. Там объяснили:

"Помните, что многие присадки к маслу обеспечивают только быстрое временное решение небольших утечек. Однократное экстренное использование не обязательно навредит вашему двигателю, но повторное использование может принести больше вреда, чем пользы. Через некоторое время избыток присадок часто оседает и засоряет систему. Кроме того, присадки для устранения утечек - это не волшебная палочка, которая работает везде".

Советы автомобилистам

Ведущий механик посоветовал водителям избегать любых подержанных моделей автомобилей, оснащенных определенным типом двигателя, который может иметь серьезную неисправность, устранение которой может обойтись в кругленькую сумму.

Дэйв Харрисон из 911 Auto Repairs в Шеффилде предложил покупателям подержанных автомобилей избегать моделей с двигателем с мокрым ремнем.

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