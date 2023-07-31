Украина и Хорватия теперь будут работать над прокладкой самых эффективных маршрутов к этим портам.

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна. Загреб поможет Киеву с воплощением "мирного плана".

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 31 июля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита в Украину.

Учитывая выход РФ из черноморской зерновой инициативы, важной темой переговоров стал украинский продовольственный экспорт.

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"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность. Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь - это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира", - подчеркнул Кулеба.

Отмечается, что главной темой переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие.

"По понятным причинам, не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы. Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", - отметил украинский министр.

Представители стран также обсудили подготовку к международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре.

"Хорватская сторона подтвердила готовность принять участие в воплощении целого ряда пунктов формулы мира: относительно продовольственной безопасности, энергетической безопасности, восстановления уважения к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, достижения справедливости за российские преступления и предотвращения экоцида", – заявил глава МИД Украины.

Выход РФ из зернового соглашения - последние новости

17 июля Россия официально заявила о выходе из зернового соглашения, которая предусматривала экспорт украинского зерна Черным морем.

После этого российские военные начали ракетно-дроновые удары против портовой инфраструктуры Украины и зерновых хранилищ. Также РФ объявила, что собирается топить гражданские суда, которые направляются в украинские порты через Черное море, со ссылкой на то, что эти суда перевозят оружие и боеприпасы.

Впоследствии стало известно, что Румыния планирует быстро расширить один из ключевых маршрутов зерна из Украины в порт Констанца, поскольку присутствие России, сорвавшей "зерновую сделку", в Черном море усиливает риски для мировой торговли продуктами питания.

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