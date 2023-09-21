По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, до конца года мы можем потерять еще 600 миллионов евро.

В течение действия зернового эмбарго Украина ежемесячно теряла около 170 миллионов евро.

Как говорится в статьи УНИАН, об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив при этом, что цены на агропродукцию в Польше сейчас рыночные, потому что они, в целом, не уменьшались с начала широкомасштабной войны на украинских просторах, чего не скажешь о стоимости украинского зерна.

"До конца года мы можем потерять еще 600 миллионов евро. В условиях войны для нас эти средства были бы чрезвычайно важными, – отметил он. - Когда польский аграрий жалуется, что получает меньше, это вообще нельзя сравнить с тем, что украинский товаропроизводитель не получает ничего".

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Эмбарго на украинское зерно

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Зато Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Из-за этого Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию.

Также Денис Шмыгаль заявил, Если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет по импорту украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

В свою очередь польская сторона начала угрожать, что запретит ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов, если власти Украины введут эмбарго на импорт некоторой польской аграрной продукции.

Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров".

В результате министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной.

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