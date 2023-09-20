Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что сейчас движение происходит в правильном направлении для поиска общего решения.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись", – подчеркнул он в интервью РАР.

По его словам, Польша хочет помочь Украине с транзитом. Но министр отметил, что это "должно быть транзитом, а не за счет польских фермеров".

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По его мнению, все идет в правильном направлении к тому, чтобы найти общее решение. Министр выразил убеждение, что перечень продукции, запрещенной к ввозу в отдельные страны, должен быть гибким. В качестве примера, он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник – он может экспортироваться в эту страну. Однако, по словам Телуса, это должно быть решением на уровне ЕС.

"Я бы предпочел, чтобы это были постоянные, долгосрочные решения, которые вводит Европейский Союз. И это хорошее направление", – сказал польский министр.

В то же время заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что три страны ЕС, которые ввели запрет на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной.

"В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем странам-соседям. Есть очень хороший отклик со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальных запретов. Другие три страны, в частности Польша, тоже уже дают положительные сигналы относительно готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной", – пояснил заместитель министра в эфире телемарафона.

Ограничение на ввоз украинского зерна

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. В то же время в Варшаве заявили, что продлят запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка 19 сентября сообщил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. Это должно стать ответом на польский запрет украинской агропродукции и сигналом, что стоит отказаться от запретов.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава расширит перечень запрещенных к ввозу на польскую территорию украинских продуктов, если Киев введет эмбарго на определенные польские товары.

Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров".

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