Министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.

Земельная реформа в Украине не отменяет право украинцев на получение бесплатных 2 гектаров земли на строительство дома и ведение личного сельского хозяйства.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, отвечая на вопрос УНИАН.

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В частности, министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.

"В действующем законодательстве сохраняется право на получение бесплатных 2 гектаров. Законы, принятые для земельной реформы, это право не отменяют", - сказал он.

При этом Лещенко уточнил, что закон о земельной децентрализации №2194 устанавливает предохранители - вопрос о приватизации земли, переданной в коммунальную собственность, будет решаться большинством голосов территориальной громады.

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной политики Николай Сольский отметил, что на практике это право сложно реализовать.

"В нашей стране десятки миллионов людей... Если каждому дать - все получат меньше сотки... Но шансы (получить 2 га - УНИАН) - есть", - сказал он.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призывал парламент поддержать данный закон.

28 апреля Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений.

Законопроект №2194 предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

18 мая 2021 года Рада приняла закон о продаже земли по новым правилам.

19 мая 2021 года Рада разблокировала подписание закона о дерегуляции земельных отношений.

24 мая 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

25 мая 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил о том, что рынок земли в Украине будет запущен с 1 июля.

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Автор: Анна Нагорная