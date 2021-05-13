Закон об обороте земель сельхозназначения предусматривает запуск рынка земли с 1 июля 2021 года.

Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КС, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

«3 июня Конституционный суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов о конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» (т.н. закон о земельной реформе)», - сообщила она.

Депутат добавила, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов по делу и с прямой видеотрансляцией заседания.

Совгиря также сослалась на своё сообщение от 1 сентября, в котором сообщала, что на рассмотрении в КС находится уже три конституционных представления народных депутатов, которые касаются конституционности «земельной реформы».

«Позиция всех трех конституционных представлений сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение «земельной реформы» возможно только в случае её одобрения на всеукраинском референдуме», - отметила парламентарий.

Запуск рынка земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Татьяна Поляковская