Действующие нормы устанавливает статья 121 Земельного кодекса.

Нормы бесплатной передачи украинцам до 2 гектаров земли действуют и не могут быть отменены.

Об этом написал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Действующие нормы устанавливает статья 121 Земельного кодекса.

"Зрада об "отмене права на бесплатные 2 га земли" отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности", - написал он в Telegram.

Также он рассказал, что поддержанный 21 апреля правительством законопроект о консолидации земель может расширить возможности граждан по использованию земельных участков, сообщает РБК-Украина.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном сельском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное сельское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - заявил нардеп.

В частности, по его словам, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Мокан добавил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.

Что этому предшествовало

Сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

В феврале 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.

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Автор: Елена Коваленко