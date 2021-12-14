В Украине за январь-октябрь среднемесячная заработная плата штатных работников украинской сельхозсферы выросла на 18,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в частности, зарплата производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий выросла на 14,4%.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.
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"В октябре 2021 года размер средней заработной платы штатных работников в сельском хозяйстве составил 12 827 грн и по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 8,5%", - говорится в сообщении.
Как отмечается, наибольший уровень оплаты труда в сельском хозяйстве наблюдается в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черниговской и Полтавской областях.
Также по сравнению с сентябрем 2021 года выросла на 3,9% заработная плата штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, в октябре 2021 года она составляла 13 055 грн.
В этой сфере самые высокие зарплаты наблюдаются в Киеве, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Киевской областях.
Госбюджет на 2022 год:
В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности на: финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.