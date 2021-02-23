Как вырваться в мировые лидеры по экспорту меда и сохранить успех: рецепт Украины

Украина в прошлом году обновила трехлетний рекорд по экспорту меда, а в 2021 году продолжает оставаться лидером на мировом рынке этой продукции. При этом, несмотря на хорошие позиции на зарубежных рынках, жизнь отечественных пчеловодов – далеко не мед. Какое будущее у традиционной для украинской земли отрасли – разбирался УНИАН.

Невзирая на провальный для глобальной торговли 2020 год, в прошлом году Украине удалось обновить трехлетний рекорд по экспорту меда и стать одним из крупнейших мировых лидеров медовой отрасли.

Согласно данным Таможенной службы, в прошлом году поставки меда нашей страной выросли более чем на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом – до 80,8 тысячи тонн, а валютная выручка увеличилась на 27 процентов – до 139 миллионов долларов.

Украина стала топ-поставщиком меда в Европейский Союз: регион закупил в нашей стране около трети всего своего импорта.

Крупнейшими тремя рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали: Польша, закупившая в нашей стране 26 процентов всех поставок, Германия – с долей 18,8 процента и США – 9,7 процента.

Предыдущий "медовый" рекорд был зафиксирован в 2017 году и составил 67,8 тысячи тонн на сумму около 134 миллионов долларов.

С этого времени физические объемы поставок значительно выросли, а вот валютная выручка в пересчете на тонну меда сократилась. Так что в 2020 году украинские пасечники хоть и продали больше меда, но по более низкой цене.

"Абсолютный рекорд экспорта меда, который был зафиксирован в прошлом году, объясняется несколькими факторами. Это повышенный спрос на мед украинского происхождения со стороны ЕС из-за неурожая, который наблюдался в ряде стран Европы, а также неопределенность с последующим развитием пандемии коронавируса – как результат, страны-импортеры делали запасы продукта на весь сезон 2020-2021 годов", – рассказала УНИАН консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

Из-за засухи производство меда в странах ЕС, по предварительным оценкам, снизилось на 40 процентов, что заставило регион усилить импорт. К тому же, мировая пандемия коронавируса подстегнула спрос на иммуноформирующие продукты, в том числе, и мед.

Трудная работа

Поскольку Украина является географической соседкой Евросоюза, негативные климатические факторы не обошли и нашу страну: прошлогодний сбор меда оставляет желать лучшего.

Ежегодно Украина собирает 70-80 тысяч тонн меда, а по неофициальной статистике, которая берет во внимание мелкие домашние хозяйства и приусадебные участки, сбор меда превышает 100 тысяч тонн в год.

В 2019 году урожай меда достиг солидных 110 тысяч тонн. При этом потребление меда в Украине на душу населения составляет до 2 килограммов в год.

Пока полной статистики по объему производства меда в 2020 году нет. Однако уже в середине сезона медосбора пасечники отмечали, что медосбор будет меньшим из-за неблагоприятных погодных условий. Также в прошлом году довольно рано начался падеж пчел из-за массового использования в сельском хозяйстве средств защиты растений.

"Заморозки в марте-апреле уничтожили значительную часть растений в фазе цветения, а также не позволили пчелам вовремя проснуться после зимы. Также весной было много дождей, которые мешали сбору урожая, а летом этому мешала засуха", – объяснил совладелец ТМ "Знатный Мед" Валерий Курейко.

По словам участника рынка, пасечники собрали только одну десятую от привычного урожая майского меда и меда белой акации.

Лишь в трех областях пчеловоды собрали достаточный урожай продукта – это Полтавская, Харьковская и Сумская области. Меньше всего меда и прибыли получили пасечники с южных регионов Украины, больше остальных пострадавших от засухи.

Из-за дефицита весенних сортов меда в Украине появилось больше фальсификата.

"Раннего меда был недобор. Акациевый мед вообще выпал из ассортимента. То, что можно было найти на рынке под видом акациевого меда – на 90 процентов фальсификат, подделка, сахарный сироп, скормленный пчелам", – комментирует ситуацию эксперт ФАО Анна Бурка.

При этом цены на мед в Украине в 2020 году сохранялись на уровне предыдущих лет. За литр летнего меда просили 100-110 гривень, мед с цветков подсолнечника и разнотравья – порядка 140-150 гривень, мед гречихи продавалась от 150-180 гривень, а весенние сорта – от 180 до 350 гривень за литр.

Бизнес – не мед

В украинских реалиях держать пасеку из года в год становится труднее.

"Вести медовый бизнес сейчас настолько сложно, что лучше искать другое занятие. У меня пасека с 2012 года. И я, как и многие другие пасечники, жалею, что за последние годы не занялся чем-то более прибыльным", – рассказал УНИАН пасечник Дмитрий Арабаджи.

Основная и глобальная проблема украинских пасечников, по словам Дмитрия, исходит от их коллег – фермеров, которые часто бесконтрольно, чрезмерно и во многих случаях бесцельно используют средства защиты растений при выращивании сельхозкультур.

"Мы общались с фермерами, и я был удивлен: большинство из них даже не знают, что отравляя инсектицидами вредителей, они отравляют и пчел", - отметил наш собеседник.

Он добавил, что с 2012 года случаи массового отравления пчел сильно участились.

Другой большой проблемой за последнее десятилетие стало сокращение медоносных земель. Участки, на которых раньше росли полевые травы, распаханы под выращивание одной конкретной сельхозкультуры, например, кукурузы. Нередко перед этим они протравливаются.

Дмитрий говорит, что в таком случае земля становится "стерильной", и пчелы больше не могут собирать там мед.

По его мнению, еще одной проблемой является низкая профессиональная подготовка пасечников и нежелание заниматься этим бизнесом на должном высоком уровне.

"В Украине такой уровень занятия этим делом, как "держу 20 ульев возле дома". Это тот случай, когда при минимуме вложений можно получить прибыль. Но люди должным образом не уделяют внимание пасеке, они заняты основной работой, куда-то уезжают, становятся заробитчанами. У них нет желания получить то качество, которое соответствует международным стандартам; но также нет и денег купить профессиональное оборудование", - сказал Арабаджи.

Государство в целом по мере сил помогает ведению пчеловодства: есть денежные дотации, отсутствуют какие-либо специальные налоги для пасечников, предоставляется поддержка экспортерам.

Но дело в том, что на мировом рынке цена меда из "недорогих" стран, таких как Украина, или снизилась или держится на прежнем уровне, что также сдерживало цены на внутреннем рынке на низком уровне. Многие пасечники в прошлом году потеряли возможность получить прибыль, а их риски и инвестиции не окупились.

Наш собеседник Дмитрий лично пользовался государственной дотацией – ему выплатили по 200 гривень на каждую из 160 пчелосемей.

"Судя по тому, что раньше вообще не было ничего, это существенная сумма. С таким низким урожаем, который был в 2020 году, эта поддержка помогла", – отметил он.

Украинские пасечники говорят, что им была бы полезна не только финансовая, но также информационная и законодательная поддержка от государства. Не помешало бы также ввести международные стандарты безопасности и чистоты продукции HACCP и увеличить требования к продукции из меда, что на порядок выше подняло бы украинскую продукцию в мировом рейтинге.

Есть и надежда

Начало 2021 года показало обнадеживающие результаты. По сравнению с январем прошлого года Украина удвоила экспорт меда – до 10,5 миллиона долларов.

При этом наша страна уже исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт меда в ЕС объемом 6 тысяч тонн.

"Но говорить об ориентирах 2021 года все еще рано, ведь пока неизвестно, какие будут погодные условия весной и летом, когда цветут медоносные растения, и какой урожай будет собран в этом году", – считает аналитик ФАО Анна Бурка.

Позитивным сигналом для пасечников стало то, что на 2021 год Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство увеличило объем государственной финансовой помощи пчеловодам в два раза – до 240 миллионов гривень.

Именно на такую сумму помощи пасечники подали заявок в прошлом году, при запланированном бюджете программы в 110 миллионов гривень.

Что же касается наибольшей проблемы – массового отравления пчел химикатами, недавно Минэкономики в партнерстве с Институтом животноводства НААН и международным химическим гигантом "Сингента" запустило для печеловодов специальный онлайн-курс "Надлежащая пчеловодческая практика".

"Мы ориентируемся на три ключевых направления, которые помогут избежать массовых потерь пчел и организовать эффективную работу украинских пасек. Первое – повышение квалификации пчеловодов. Второе – построение коммуникации между пчеловодами и фермерами. Третий – контроль за выполнением тех или иных норм, и привлечение к ответственности в случае их нарушения", – отметил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Также при Минэкономики создана рабочая группа из экспертов медового рынка, которая занимается внедрением международных стандартов качества в украинское производство меда.

Похоже, что в 2021 году правительство решило серьезно взяться за медовую отрасль и вывести украинскую продукцию на новый уровень качества. Этому рады и сами пчеловоды, которые видят весь потенциал своей сферы, но пока не могут прыгнуть выше потолка без поддержки государства. Вполне возможно, что в ближайшие годы медовый бизнес станет "золотой жилой" национального сельского хозяйства.

Анна Нагорная

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