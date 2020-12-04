Турция сократила поставки данных цитрусовых, что в результате и привело к очередному росту цен в данном сегменте.

На украинском рынке зафиксирован рост цен на лимоны. На сегодняшний день лимоны на украинском рынке предлагаются к продаже по 30-50 грн/кг ($1,06-1,77/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Как пишет издание, на данный момент неоспоримым лидером по объемам поставок лимона в Украину традиционно выступает Турция, которая несколько сократила поставки данных цитрусовых, что в результате и привело к очередному росту цен в данном сегменте.

Удорожание лимонов отраслевые эксперты, в первую очередь связывают с повышенным интересом оптовых компаний и розничных сетей. При этом закупочная цена на данные цитрусовые на внешнем рынке также выросла, что тоже способствовало удорожанию лимона на украинском рынке.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лимоны в Украине в среднем стоят на 25% дороже, чем в начале декабря 2019 года. В то же время такую ценовую разницу по сравнению с прошлым годом отраслевые эксперты связывают со значительной девальвацией гривны по отношению к доллару и евро.

Спрос на лимоны на украинском рынке

7 апреля 2020 года Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов.

В апреле 2020 года оптовые цены на лимоны в Украине в апреле выросли в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.

В марте 2020 года по данным Украинской плодоовощной ассоциации, распространение коронавируса и последующий карантин вызвал в Украине повышенный спрос на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.

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Автор: УНИАН