В ЕС ожидают старта земельной реформы в Украине с 1 июля.

Представительство Евросоюза в Украине приветствует принятие Верховной Радой закона о земельной децентрализации.

Об этом Представительство ЕС сообщило в Twitter.

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В представительстве отметили, что и в ЕС ожидают старта земельной реформы в Украине с 1 июля.

"Значительный шаг к земельной реформе - одной из ключевых в Украине. С нетерпением ожидаем принятия дополнительного законодательства для внедрения земельной реформы с 1/07 ", - сообщили в Представительстве.

Земельная реформа в Украине

15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

19 февраля 2021 года прошла первая презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) для президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что этот проект будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.

НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

29 апреля 2021 года в Минагрополитики прокомментировали передачу земель местным громадам.

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Автор: Елена Коваленко