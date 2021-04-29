ЕС приветствует принятие закона о земельной децентрализации / Иллюстрация REUTERS
Представительство Евросоюза в Украине приветствует принятие Верховной Радой закона о земельной децентрализации.
Об этом Представительство ЕС сообщило в Twitter.
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В представительстве отметили, что и в ЕС ожидают старта земельной реформы в Украине с 1 июля.
"Значительный шаг к земельной реформе - одной из ключевых в Украине. С нетерпением ожидаем принятия дополнительного законодательства для внедрения земельной реформы с 1/07 ", - сообщили в Представительстве.
Скриншот Twitter
Земельная реформа в Украине
- 15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).
- Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
- 19 февраля 2021 года прошла первая презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) для президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что этот проект будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.
- НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.
- 25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.
- 28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.
- 29 апреля 2021 года в Минагрополитики прокомментировали передачу земель местным громадам.
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