Больше всего экспортировали зерновых культур, мяса и съедобных субпродуктов, жиров и масел, молока и молочных продуктов, яиц птицы и натурального меда.

Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию в январе-ноябре 2020 года вырос на 11% и составил 410,9 миллиона долларов.

Читайте такжеУкраина экспортировала более 27 миллионов тонн зерновых Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Наибольшие объемы экспорта составляют зерновые культуры, мясо и съедобные субпродукты, жиры и масла, молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед", - сказано в сообщении.

Также в Минэкономики сообщили о проведении первого заседания Украино-Саудовской рабочей группы по развитию торговых и инвестиционных отношений в сельскохозяйственной сфере.

"Целью деятельности этой рабочей группы является выработка практических шагов, направленных на расширение присутствия украинской сельскохозяйственной продукции на рынке Королевства Саудовская Аравия, привлечение инвестиций Королевства Саудовская Аравия в развитие сельского хозяйства Украины, использование логистических мощностей Королевства Саудовская Аравия для продвижения украинской продукции на рынки других государств региона (страны Арабского залива, страны MENA)", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Импорт товаров в Украину в 2020 году составил 54,2 миллиарда долларов, что на 10,3%, или 6,2 миллиарда долларов, меньше по сравнению с 2019 годом, экспорт украинских товаров уменьшился на 1,7%, или на 0,85 миллиарда долларов - до 49,2 миллиарда долларов.

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Автор: Дмитрий Шварц