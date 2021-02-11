Украинский парламент приблизился к финишной прямой в принятии ключевых законов, необходимых для проведения земельной реформы.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба правительства.
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Согласно сообщению, аграрный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять два законопроекта – о передаче земли "на места" (в собственность территориальных громад) и об электронных аукционах, через которые в Украине будут продаваться участки.
«Законопроекты №2194 о земельной децентрализации и №2195 об электронных торгах – это новая основа для развития земельных отношений в Украине и будущее эффективной земельной реформы, которая стартует уже 1 июля. Поэтому я рассчитываю на поддержку народных депутатов в сессионном зале», - приводит пресс-служба слова Лещенко.
Земельная реформа в Украине: что известно
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
- Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.
- В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.
- 15 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.
- В тот же день глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что после реализации указа президента о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность на балансе государства останется около 750 тыс. га земли.
- 9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.
- 10 ноября 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.
- 11 ноября 2020 года Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.
- 17 ноября 2020 года Кабмин утвердил постановление о передаче земель территориальным громадам.
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