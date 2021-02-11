Аграрный комитет Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять два законопроекта, необходимых для проведения земельной реформы.

Украинский парламент приблизился к финишной прямой в принятии ключевых законов, необходимых для проведения земельной реформы.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба правительства.

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Согласно сообщению, аграрный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять два законопроекта – о передаче земли "на места" (в собственность территориальных громад) и об электронных аукционах, через которые в Украине будут продаваться участки.

«Законопроекты №2194 о земельной децентрализации и №2195 об электронных торгах – это новая основа для развития земельных отношений в Украине и будущее эффективной земельной реформы, которая стартует уже 1 июля. Поэтому я рассчитываю на поддержку народных депутатов в сессионном зале», - приводит пресс-служба слова Лещенко.

Земельная реформа в Украине: что известно

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.

15 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В тот же день глава Госгеокадастра Роман Лещенко сообщил, что после реализации указа президента о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность на балансе государства останется около 750 тыс. га земли.

9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.

10 ноября 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.

11 ноября 2020 года Кабинет министров усовершенствовал контроль за концентрацией земель сельскохозяйственного назначения в собственности одного лица.

17 ноября 2020 года Кабмин утвердил постановление о передаче земель территориальным громадам.

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Автор: Анна Нагорная