Революционный продукт финны называли "солеином".

Финские ученые предложили революционную технологию по созданию еды буквально из воздуха.

Читайте такжеВ Украине изобрели искусственное сало для вегетарианцев (фото)Об этом сообщает ТСН.ua.

"Изобретатели свой продукт называют "солеин" и убеждены, что он может стать полноценной альтернативой мясу и молоку. Для его производства требуется углекислый газ, микробы, вода, витамины и миниатюрный биореактор. Полученный продукт похож на муку желтого цвета. Его можно использовать как основу для многих блюд. Например, шницеля", - говорится в сообщении.

Изобретатели технологии говорят: главное преимущество в том, что эту пищу довольно просто вырастить в лаборатории.

"Финское правительство выделило на развитие стартапа более пяти миллионов долларов. Вывести свой продукт на рынок разработчики надеются уже через два года", - подчеркивает издание.

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Автор: УНИАН