Финские ученые предложили революционную технологию по созданию еды буквально из воздуха.
Читайте такжеВ Украине изобрели искусственное сало для вегетарианцев (фото)Об этом сообщает ТСН.ua.
"Изобретатели свой продукт называют "солеин" и убеждены, что он может стать полноценной альтернативой мясу и молоку. Для его производства требуется углекислый газ, микробы, вода, витамины и миниатюрный биореактор. Полученный продукт похож на муку желтого цвета. Его можно использовать как основу для многих блюд. Например, шницеля", - говорится в сообщении.
Изобретатели технологии говорят: главное преимущество в том, что эту пищу довольно просто вырастить в лаборатории.
"Финское правительство выделило на развитие стартапа более пяти миллионов долларов. Вывести свой продукт на рынок разработчики надеются уже через два года", - подчеркивает издание.
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