Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 4,7%, а хозяйства населения - на 4,9%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2021 года сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за два месяца сократили производство на 4,7%, а хозяйства населения - на 4,9%.

Наибольшее сокращение сельхозпроизводства произошло в Киевской (на 16,6%), Запорожской (15,5%) и Николаевской (14,2%) областях. При этом показатели выросли в Днепропетровской (на 15%) и Тернопольской (на 10,6%) областях.

В Госстате отметили, что до января-мая расчеты проводятся на основе данных о продукции животноводства, а после этого периода - на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, производство яиц в Украине в январе-марте 2021 года сократилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 13,7% – до 3,2 млрд штук, мяса – на 6,2%, до около 800 тыс. тонн, а молока – на 4,9%, до 1,75 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная