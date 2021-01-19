Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 14%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 14%, а хозяйства населения - на 6,8%.

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 13,9% (на предприятиях - сократилось на 16,5%, в хозяйствах населения - на 7,8%).

Производство животноводческой продукции в целом по Украине сократилось на 2,6% по сравнению с 2019 годом (на предприятиях - на 0,9%, в хозяйствах населения - на 4,5%).

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Предыдущие показатели

Сельхозпроизводство в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. При этом предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине по итогам 2019 года сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

В то же время, производство мяса в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 миллиона тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 миллиарда штук.

Объем производства молока в Украине в январе-ноябре 2020 года составил 8,67 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2020 года сократилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор: Екатерина Жирий