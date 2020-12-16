С начала года в Украине было произведено 8,67 миллиона тонн молока и 3,02 миллиона тонн мяса.

Объем производства молока в Украине в январе-ноябре 2020 года составил 8,67 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом хозяйства населения сократили производство молока на 5,9%, а предприятия увеличили на 0,5%.

По данным Госстата, производство яиц в стране за 11 месяцев уменьшилось на 2,2% - до 15,163 миллиарда штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 0,9% - до 3,02 миллиона тонн. При этом производство мяса на предприятиях выросло на 0,6%, тогда как население сократило производство на 4%.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине по итогам 2019 года сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости упало ниже 10 миллионов тонн - до 9,68 миллиона тонн.

В то же время, производство мяса в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 миллиона тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 миллиарда штук.

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Автор: Анна Нагорная