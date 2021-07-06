Только французские виноделы имеют право называть свои вина шампанским, заявил министр сельского хозяйства Франции.

Французская ассоциация производителей шампанского выступила с осуждением принятого в России закона, который разрешает называть "шампанским" только игристые вины, произведенным в России.

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди подчеркнул, что только французские виноделы имеют право называть свои вина шампанским, сообщает Newsru.co.il.

"Представьте себе реакцию нашего правительства. Само это слово происходит от названия прекрасного региона, где производится шампанское", - сказал он.

В ассоциации заявили, что огорчены тем, что новый закон лишает российских потребителей ясной и четкой информации о происхождении и характеристиках вина.

Тем временем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал реакцию Парижа в ближайшие дни на сложившуюся ситуацию, пишет Европейская правда со ссылкой на France24.

По словам министра, в случае нарушения Россией правил Всемирной торговой организации (ВТО) Франция примет юридические меры против Москвы.

"Как только мы изучим все ограничения (что предполагает российский закон), мы отреагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне с российскими властями, а также на европейском уровне, чтобы защищать интересы наших производителей, и особенно наши географические указания", - сказал Жан-Ив ле Дриан.

"Если случайно окажется нарушение правил ВТО, (...) мы будем предпринимать действия (...). Я надеюсь, что диалог позволит решить эти проблемы", - добавил он.

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По информации Newsru.co.il, на данный момент только компания Moet Hennessy согласилась убрать с этикеток слово "шампанское".

Как сообщает BBC, компания Moet Hennessy контролирует около 2% российского рынка игристых вин, а Франция в целом - 13%.

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Авторы: Александр Топчий, Татьяна Герасименко