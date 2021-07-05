На прошлой неделе в России приняли закон, по которому шампанским можно называть только российские напитки.

Французский производитель дорогих марок шампанского согласился называть свою продукцию просто игристым, чтобы не потерять российский рынок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На прошлой неделе в России приняли закон, по которому шампанским можно называть только российские напитки. Поэтому продукцию с родины напитка - французской провинции Шампань для россиян теперь будут маркировать, как игристое вино.

Это при том, что во всех цивилизованных странах, куда поставляют французское шампанское, действует противоположное правило: шампанским можно называть продукцию, произведенную в Шампани, ведь это считается защищенным географическим названием. И до сих пор Франция эту норму довольно ревностно защищала.

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Автор: Денис Прядко