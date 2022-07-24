Россия выигрывает от высоких цен на зерно, а вывоз украинского зерна может серьезно эти цены сбивать, отметил он.

Экс-советник министра внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив заявил, что ракетный удар по порту Одессы мог иметь целью серьезно поднять цены на перевозки украинского зерна.

Об этом Андрусив написал в своем Telegram-канале.

"Удар по Одесскому порту сразу после подписания соглашения по зерну мог иметь несколько иную цель, чем просто всем наплевать в лицо. Россия выигрывает от высоких цен на зерно. И вывоз украинского зерна может серьезно эти цены сбивать", - отметил он.

По словам Андрусива, в таком случае для РФ важно, чтобы украинское зерно все-таки обходилось дорого.

"Ракетный удар мог иметь целью серьезно поднять цены на перевозку украинского зерна. Понятно, что после этого риск вывоза нашего зерна сильно вырос, и владельцы судов будут вынуждены поднять цены, если вообще захотят рисковать. Цены поднимут и морские страховые компании из-за последнего обстрела, поскольку соглашение по зерну не дает никаких гарантий, что судно с зерном не будет потоплено", - прокомментировал Андрусив.

Он отметил, что повышение рисков вообще может негативно сказаться на объемах вывоза зерна и в целом сорвать этот процесс. Но тогда вина будет на украинской стороне, поскольку россияне "будто бы" все условия выполняют.

"Еще один интересный факт, который поначалу не вызвал серьезного интереса: Раша тудей открывает офис в Найроби. Это означает, что Россия планирует открыть серьезный информационный фронт в Африке, и "срыв соглашения по зерну" украинцами может быть одним из приоритетов освещения", - добавил Андрусив.

Зерновой коридор: соглашение и обстрел порта

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе.

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