Для принятия законопроекта в первом чтении не хватило 5 голосов.

Верховная Рада на заседании 27 апреля провалила голосование за законопроект, который нацелен на развитие гидротехнической мелиорации земель в Украине.

За принятие законопроекта "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель" (№5202) в первом чтении проголосовали 221 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Также депутаты 270 голосами "за" отправили законопроект на доработку.

Как пояснил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, законопроект создает условия для передачи в собственность водопользователей государственной мелиоративной инфраструктуры, которую сейчас нельзя приватизировать.

"В Украине есть несколько оросительных систем, а также магистральные каналы и насосные станции, где нельзя проводить приватизацию. Крайние насосные станции можно передать в собственность объединений водопользователей для того, чтобы они вносили инвестиции и эффективно распределяли воду по этим насосным станциям", – сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, площадь орошаемых земель в Украине в 2020 году составляла 551 тыс. га. При этом в 1990 году мелиорация проводилась на 2,29 млн га земель.

По данным Офиса поддержки реформ при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, при общей площади сельскохозяйственных земель в 40,5 млн га, в постоянном орошении нуждаются 18,7 млн га, периодическом – 4,8 млн га.

"Учитывая изменения климата, площадь сухих и очень сухих земель, нуждающихся в орошении, в дальнейшем будет только увеличиваться", – сказано в записке.

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

8 февраля 2021 года в Минагпрополитики анонсировали запуск в Украине спецпроекта по орошению земель.

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Автор: Анна Нагорная