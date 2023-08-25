Действие запрета на экспорт украинского зерна должно закончиться 15 сентября.

Пять стран Европейского Союза - Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия - поддерживают продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года. Как сообщает Reuters, об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года, - заявил телюс. - Даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна".

Кроме того, сообщил Телюс, министры сельского хохяйства этих стран поддерживают субсидии на транзит зерна и хотят, чтобы в список запретов на импорт были добавлены и другие продукты, такие как малина в случае Польши.

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Запрет на импорт украинского зерна - что известно

Весной 2023 года несколько стран ЕС решили ввести запрет на ввоз зерна из Украины, поскольку столкнулись с переизбытком украинской продукции на своем рынке, что привело к недовольству местных фермеров.

Позже Европейская комиссия смогла достичь с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией компромисса о том, что они могут запретить сбыт украинской агропродукции на своей территории, однако не станут препятствовать транзиту в другие страны.

В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября, а вскоре некоторые страны предложили продлить его до конца года.

Европейская комиссия, как и большинство стран-членов ЕС, не поддерживают продление продление такого запрета после 15 сентября. Если Польша решит продлить эмбарго в одностороннем порядке, стране могут угрожать штрафные санкции.

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