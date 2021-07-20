Почти 200 украинских фермеров из владельцев превратились в "пользователей" своих участков.

С 2019 года украинских фермеров начали лишать права собственности на землю, которую они обрабатывали в течение нескольких десятилетий. Оккупанты объясняют, что ранее им отдали землю в собственность якобы из-за "технической ошибки" при переоформлении документов. Поэтому теперь они из владельцев превратились в "пользователей" своих участков.

Об этом говорится в материале BBC.

"То, что происходит, я могу описать не иначе как шок. О том, что моя земля - на самом деле не моя, я узнал совершенно случайно, как и большинство крымских фермеров. Просто заказал выписку в "ЕГРН" (Едином государственном реестре недвижимости - ред.), а там - такое", - рассказывает владелец фермы в Бахчисарайском районе Михаил Горьковенко.

Своего права на землю Горьковенко пришлось добиваться через суд. В итоге оформить свои 4 гектара Михаилу удалось лишь в 1998 году.

В Украине отсутствовала юридическая практика передачи земли в собственность, объясняет фермер. Землю передавали с правом постоянного бессрочного пользования. Тогда украинские чиновники объясняли фермерам, что принципиальной разницы между этими двумя категориями нет, и все фермеры имели на руках государственные акты на землю с формулировкой о бессрочном пользовании.

После аннексии Крыма Россией местные "чиновники" предупредили фермеров, что такую формулировку в российском законодательстве уже не используют. Им предложили выбор: взять землю в аренду на 49 лет или оформить право собственности. И большинство фермеров решили оформить право на собственность.

"Процедура была несложной. Я написал заявление, собрал пакет документов, ко мне приезжала комиссия, и уже в начале 2017 года я имел на руках бумагу, где черным по белому написано: собственность", - рассказывает Горьковенко.

В этом" документе " указан адрес, кадастровый номер участка и его назначение.

Следующие три года украинский фермер вместе со своей семьей продолжал возделывать землю, выращивать и продавать персики. О том, что его право собственности на участок аннулировано, он узнал совершенно случайно.

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Крымский общественник Олег Кочеров говорит, что с проблемой аннулирования права собственности на землю в Крыму столкнулись от 150 до 200 фермеров. Эту же цифру озвучили ВВС трое опрошенных фермеров. Большинство из них уже имели на руках документы, которые подтверждают, что земля является их собственностью.

"Когда люди обращались в "Госкомреестр", им говорили, что при оформлении права собственности произошла техническая ошибка, и на самом деле оформить землю в собственность они не имеют права. Почему не имеют? Какая ошибка? Этого никто не объясняет", - говорит активист.

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Автор: Денис Прядко