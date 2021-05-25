По словам Шмыгаля, согласно принятому закону, любая аренда земли теперь будет проходить после проведения прозрачных электронных аукционов.

Местные общины Украины при эффективном управлении земельными ресурсами смогут получать в свои бюджеты дополнительные поступления в объеме 12 млрд грн в год.

Об этом во время форума «Украина 30. Земля» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«По состоянию на сегодня средняя плата за аренду государственных земель составляет примерно 7%. Успешный опыт проведения земельных аукционов предыдущих лет показывает, что средняя ставка завершения таких аукционов может составлять 18% от нормативной оценки земель. То есть, потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты от эффективного управления земельными ресурсами громадами составляет до 12 млрд грн», - сказал он.

Также премьер подчеркнул, что после принятия законопроекта №2195 любая аренда земли будет проходить после проведения прозрачных электронных аукционов, что позволит избежать коррупционных рисков.

«Громады получили полномочия самостоятельно организовывать такие аукционы и получать максимальные поступления в свои бюджеты, что также критически важно для громад», - сказал он.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призывал парламент поддержать данный закон.

28 апреля Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений.

Законопроект №2194 предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

18 мая 2021 года Рада приняла закон о продаже земли по новым правилам.

19 мая 2021 года Рада разблокировала подписание закона о дерегуляции земельных отношений.

24 мая 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

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Автор: Дмитрий Шварц