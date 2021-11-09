Цена может существенно отличаться в зависимости от того, какое целевое назначение земельного участка.

По итогам первых четырех месяцев ринка земли средневзвешенная цена земель с/х назначения составила 42354 гривень за гектар.

Об этом сообщил во время пресс-конференции эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

"Цена может значительно отличаться в зависимости от того, какое целевое назначение земельного участка. Если рассматривать средневзвешенную цену земель "для ведения товарного с/х производства", то она составляет 34 тыс. грн/га. Медианная цена - около 31 тыс. грн/га. Но если посмотреть на средневзвешенную цену земель "для ведения личного с/х пользования", то она будет в несколько раз выше медианной цены (средневзвешенная цена составляет 52170 грн/га, медианная – 22877 грн/га – УНИАН)", - сообщил эксперт.

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По словам Нейтера, есть две области-лидера, где цены на товарную землю являются самыми высокими, - это Киевская и Львовская. Притом, что земли в этих регионах не самые плодородные. Дело в том, что земельный участок может также покупаться с перспективой на дальнейшую застройку.

Еще одним фактором ценообразования, как отметил эксперт, является плодородие земли. Несмотря на это, самые дорогие в Украине земли в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

"Если рассматривать самые плодородные регионы, то для Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областей средняя цена на земли ЛСХ составляет 30-35 тыс. грн/га, на товарную землю – 37-40 тыс. грн/га", - отметил Нейтер.

Напомним, ранее в правительстве прогнозировали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине достигнет около 50 тыс. гривен за гектар.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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Автор: Алёна Кириченко