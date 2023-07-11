С 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, следующих в украинские порты.

В территориальных водах Турции заблокировано 29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 млн тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки. Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"С 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны были бы доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки, сейчас заблокированы в территориальных водах Турции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала июля из черноморских портов вышло 6 судов. Совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции.

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Сейчас, по данным ведомства, в порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, ожидающие загрузки.

Также флота под загрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис.

Вместе с тем более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все суда, которые направляются к нему.

По информации министерства, в период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и исходящего флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция запланирована на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался лишь входящий флот.

В ведомстве подсчитали, что по "зерновому коридору" с 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Украинская сторона подчеркивает, что всегда выполняла и готова в дальнейшем выполнять те обязательства, которые брала на себя, когда подписывала Зерновое соглашение. Также призывает мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство.

"Зерновое соглашение"- последние новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля истекает срок действия "зернового соглашения", которое заключили прошлым летом при содействии ООН и Турции и которое было за почти год несколько раз пролонгировано. Однако за этот период россияне все больше препятствовали нормальной работе этой инициативы.

Сейчас Россия уже заявила, что не намерена ее продолжать после 17 июля и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и начали покупать ее товары.

Зато Украина рассматривает на такой случай "План Б" для организации экспорта без участия россиян в соглашении. В частности, это заключается в развитии экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.

Также Украина от Турции получила подтверждение, что они готовы своими военно-морскими силами гарантировать прохождение судов с украинским зерном по "коридору" в Босфор, если Россия выйдет из соглашения.

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