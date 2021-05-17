Приоритетами министерства на ближайшие месяцы будут земельная реформа, орошение и мелиорация, сотрудничество с торговыми партнерами и т.д.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начнет полноценную работу уже в мае - начале июня 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра Романа Лещенко.

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«Бюджет Министерства аграрной политики подписан президентом. В ближайшие две-три недели институционально министерство начнет свою работу», – отметил Лещенко.

При этом продолжается процесс формирования полномочий и функций самого министерства.

«Это займет некоторое время, но есть четкое понимание, что мы будем иметь полноценное министерство», – сказал министр.

По его словам, приоритетами в работе министерства на ближайшие месяцы будут земельная реформа, орошение и мелиорация, возобновление сотрудничества с торговыми партнерами, восстановление экспортных рынков.

Восстановление работы Минагрополитики: что необходимо знать

17 декабря 2020 годаа Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон о финансировании восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия из госбюджета-2021.

29 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о финансировании восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия из госбюджета-2021.

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Автор: Анна Нагорная