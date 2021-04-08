Министр отметил, что при этом курс правительства на оптимизацию системы органов Госгеокадастра остается неизменным.

Кабинет министров отменил решение о реорганизации Госгеокадастра из-за задержки с принятием закона о земельной децентрализации.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

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"Отсрочка некоторых из запланированных мероприятий – тактическое решение, которое обусловлено задержкой с принятием важнейшего для земельных отношений проекта закона № 2194, который, среди прочих революционных для регулирования земельных отношений нововведений, предусматривает реальную децентрализацию в земельной сфере, а также радикальную дерегуляцию и сокращение функций Госгеокадастра", – написал он.

Лещенко отметил, что курс правительства на оптимизацию системы органов Госгеокадастра остается неизменным, несмотря на неожиданную для правительства неудачу при рассмотрении законопроекта во втором чтении в начале декабря прошлого года.

"Законодательный спам" представителей оппозиции на длительное время заблокировал работу парламента (к проекту было подано три с половиной тысячи поправок), а затем – локдаун заставил вносить коррективы в график трансформации Госгеокадастра в современное, компактное и эффективное сервисное ведомство", – добавил министр.

Что этому предшествовало

15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). В декабре 2020 года парламент не смог принять законопроект во втором чтении и отправил его на доработку.

31 марта 2020 года народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.

28 апреля Зеленский подписал закон, который вводит рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, в отношении которых действуют специальные экономические и другие санкции.

15 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В ноябре 2020 года Кабинет министров принял решение ликвидировать территориальные органы Госгеокадастра и сократить штат его сотрудников на 57% - до 4317 человек.

5 апреля 2021 года Кабинет министров отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

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Автор: Анна Нагорная