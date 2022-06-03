По словам экспертов, произведенного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре.

В 2021 году из выращенной украинской сахарной свеклы удалось произвести 1,4 млн т сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Произведенного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, то и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходящий остаток увеличивается", - отметили в УКАБ.

Кроме того, по словам экспертов, уже заканчивается посев сахарной свеклы этим летом и по состоянию на 2 июня 2022 года уже засеяно 181 тыс. га, что составляет 80% посевных площадей предыдущего года. Отмечается, что уже через 4 месяца в Украине начнется новый сезон сахароварения для обеспечения потребностей украинцев.

"Однако на фоне войны в Украине наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания. Каждая семья пытается создать запас продукции не на один месяц, опасаясь недостатка продуктов питания и возможного роста цен. В свою очередь повышенный спрос может привести к росту цен", - подчеркнули аналитики.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

В середине февраля 2022 года в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозировали, что Украине грозит сокращение посевных площадей сахарной свеклы и возникновение дефицита сахара на внутреннем рынке - затраты на выращивание сахарной свеклы в текущем году вырастут на 44%.

Тогда в УКАБ отмечали, что за последние 5 лет посевные площади под сахарной свеклой сократились на 29%, и составляли в 2021 году около 224 тыс. га. Если же сравнивать с началом 2000-х годов, то сокращение произошло практически в 4 раза.

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