За последние 5 лет посевные площади под сахарной свеклой сократились на 29%.

Украине грозит сокращение посевных площадей сахарной свеклы и возникновение дефицита сахара на внутреннем рынке - затраты на выращивание сахарной свеклы в текущем году вырастут на 44%.

Такой прогноз дали в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Долгое время Украина славилась как крупный производитель сахара, однако в последние годы ситуация кардинально изменилась, и в 2021 году наша страна впервые была вынуждена импортировать сырец сахарного тростника для обеспечения внутреннего спроса в сахаре", - подчеркнули эксперты.

Отмечается, что за последние 5 лет посевные площади под сахарной свеклой сократились на 29% и составили в 2021 году около 224 тыс. га. Если же сравнивать с началом 2000-х годов, то сокращение произошло практически в 4 раза.

"Ситуацию осложняет стремительный рост стоимости ресурсов в 2021/22 маркетинговом году. Так, ощутимо выросли в цене удобрения, средства защиты растений, топливо, арендная плата за землю и другие составляющие себестоимости. Таким образом, по предварительным оценкам, себестоимость производства свеклы в 2021/22 маркетинговом году вырастет на 44% по сравнению с предыдущим периодом. Как результат, в преддверии новой посевной кампании фермеры, которые занимались выращиванием свеклы, начинают отказываться ее сеять дальше и хотят переориентировать свое производство на культуры, пользующиеся повышенным спросом на мировом рынке: кукурузу, подсолнечник и др.", - отметили в УКАБ.

Эксперты отметили, что фермерам нужен дополнительный стимул, чтобы быть заинтересованными в дальнейшем выращивании сахарной свеклы.

"Дополнительная поддержка в 5000 грн/га для посевов до 500 га позволит остановить сокращение посевных площадей под сахарной свеклой, обеспечить сахарные заводы сырьем в этом году и избежать дефицита этого стратегического продукта на украинском рынке в текущем году", - подчеркнули аналитики.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

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