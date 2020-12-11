Гендиректор УКАБ считает, что следовать экологическим доктринам без соответствующих компенсаций практически невозможно.

Если слепо следовать требованиям нового экологического соглашения European Green Deal (Европейский зеленый Курс, ЕЗК), украинский агросектор либо потеряет рынок сбыта, либо его продукция станет неконкурентоспособной.

Такое мнение в комментарии AgroPortal.ua высказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен.

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По его словам, уже сегодня производители видят в реализации ЕЗК существенный барьер для дальнейшей поставки агропродукции в ЕС. При этом, если ЕС выделяет на внедрение новых экологических стандартов триллион евро, то в Украине о дополнительной поддержке речь не идет.

Гендиректор УКАБ считает, что следовать экологическим доктринам без соответствующих компенсаций практически невозможно. «С ЕС у нас изначально неравные условия и разные подходы к сельскому хозяйству. Если там фермеры получают 300 евро дотаций на каждый гектар, то в Украине агробизнес должен быть эффективным, чтобы выживать в условиях жесткой конкуренции», – отмечает Сластен.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий добавляет, что Украина будет адаптироваться в новых «зеленых» стандартах «в рамках существующих финансовых возможностей» и обещает особое внимание от государства производителям органической продукции.

Согласно уже принятому ко второму чтению законопроекту № 3295, органическое сельское хозяйство будет идти отдельным блоком, на который будет выделяться государственная поддержка.

Органическое направление - это одна из основных возможностей, на которую Украина может опираться в рамках ЕЗК. Преимуществом Украины является то, что она уже стала лидером по экспорту в ЕС органической продукции, и может предложить еще больше, комментирует руководитель брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий.

Однако эксперт видит, что последствия Green Deal для Украины в значительной степени могут быть более негативные, чем положительные. Один из рисков - намерения ЕС сократить на 50-70% в течение следующих 10 лет использование средств защиты растений.

"Это может иметь следствием сверхжесткие фитосанитарные нормы в законодательстве ЕС по отслеживанию максимальных остаточных уровней пестицидов при импорте агропродовольственной продукции", – говорит Бобицкий.

В то же время, обращает внимание Сластен, пестицидная нагрузка на гектар в Украине на сегодня уже вдвое ниже, чем в ЕС. Поэтому не стоит сломя голову мчаться за сокращением применения СЗР вслед за европейскими аграриями.

"Если принимать целевые уровни ЕС по использованию, то мы уже уложились в нормативы, — поясняет он. - Мы долгое время существенно отставали в интенсивности производства в растениеводстве, поэтому для Украины снижение на 50% использования удобрений и пестицидов точно не актуально".

А вот запрет инсектицидов из группы неоникотиноидов, обязательства по которой берет Украина, является критическим.

"В ЕС в отношении пестицидов принимается много политических решений без имеющихся реальных доказательств вредности того или иного вещества", – говорит сластен. На его взгляд, ситуация с запретом неоникотиноидов является одной из таких.

По оценкам экспертов, подобный шаг обернется для агросектора Украины до 75 млрд грн потерь.

Заместитель министра Тарас Высоцкий советует аграриям быть активными и помогать в формировании идей, которые должно было бы реализовать государство в качестве поддержки. И конечно - иметь в приоритете высокие стандарты качества продукции и не нарушать норм, связанных с экологией.

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Автор: УНИАН