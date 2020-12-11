Если слепо следовать требованиям нового экологического соглашения European Green Deal (Европейский зеленый Курс, ЕЗК), украинский агросектор либо потеряет рынок сбыта, либо его продукция станет неконкурентоспособной.
Такое мнение в комментарии AgroPortal.ua высказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен.
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По его словам, уже сегодня производители видят в реализации ЕЗК существенный барьер для дальнейшей поставки агропродукции в ЕС. При этом, если ЕС выделяет на внедрение новых экологических стандартов триллион евро, то в Украине о дополнительной поддержке речь не идет.
Гендиректор УКАБ считает, что следовать экологическим доктринам без соответствующих компенсаций практически невозможно. «С ЕС у нас изначально неравные условия и разные подходы к сельскому хозяйству. Если там фермеры получают 300 евро дотаций на каждый гектар, то в Украине агробизнес должен быть эффективным, чтобы выживать в условиях жесткой конкуренции», – отмечает Сластен.
В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий добавляет, что Украина будет адаптироваться в новых «зеленых» стандартах «в рамках существующих финансовых возможностей» и обещает особое внимание от государства производителям органической продукции.
Согласно уже принятому ко второму чтению законопроекту № 3295, органическое сельское хозяйство будет идти отдельным блоком, на который будет выделяться государственная поддержка.
Органическое направление - это одна из основных возможностей, на которую Украина может опираться в рамках ЕЗК. Преимуществом Украины является то, что она уже стала лидером по экспорту в ЕС органической продукции, и может предложить еще больше, комментирует руководитель брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли Назар Бобицкий.
Однако эксперт видит, что последствия Green Deal для Украины в значительной степени могут быть более негативные, чем положительные. Один из рисков - намерения ЕС сократить на 50-70% в течение следующих 10 лет использование средств защиты растений.
"Это может иметь следствием сверхжесткие фитосанитарные нормы в законодательстве ЕС по отслеживанию максимальных остаточных уровней пестицидов при импорте агропродовольственной продукции", – говорит Бобицкий.
В то же время, обращает внимание Сластен, пестицидная нагрузка на гектар в Украине на сегодня уже вдвое ниже, чем в ЕС. Поэтому не стоит сломя голову мчаться за сокращением применения СЗР вслед за европейскими аграриями.
"Если принимать целевые уровни ЕС по использованию, то мы уже уложились в нормативы, — поясняет он. - Мы долгое время существенно отставали в интенсивности производства в растениеводстве, поэтому для Украины снижение на 50% использования удобрений и пестицидов точно не актуально".
А вот запрет инсектицидов из группы неоникотиноидов, обязательства по которой берет Украина, является критическим.
"В ЕС в отношении пестицидов принимается много политических решений без имеющихся реальных доказательств вредности того или иного вещества", – говорит сластен. На его взгляд, ситуация с запретом неоникотиноидов является одной из таких.
По оценкам экспертов, подобный шаг обернется для агросектора Украины до 75 млрд грн потерь.
Заместитель министра Тарас Высоцкий советует аграриям быть активными и помогать в формировании идей, которые должно было бы реализовать государство в качестве поддержки. И конечно - иметь в приоритете высокие стандарты качества продукции и не нарушать норм, связанных с экологией.
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