Партия "За майбутнє" поддержала законопроект № 4046 в первом чтении только как базу для доработки и расширения прав на государственную помощь для фермерских хозяйств.

Законопроект № 4046 по поддержке агросектора является актуальным, содержит важные новеллы, но требует доработки в части расширения прав на государственную помощь для фермерских хозяйств.

Об этом заявил народный депутат из группы «Партия "За майбутнє"» Сергей Лабазюк.

"Верховная Рада проголосовала в первом чтении еще один важный законопроект о поддержке агросектора - № 4046. Так, наши фермеры нуждаются в поддержке со стороны государства, ведь мы говорим о стимулировании развития хозяйств в Украине и экономики в целом», - прокомментировал народный депутат.

«Во-первых, изменения в статью 31 Земельного кодекса в части расширения перечня земель фермерских хозяйств, которые находятся в пользовании, надо поддерживать. Но зачем забирать аренду? То есть теперь на арендованной земле хозяйство не получит господдержку? Это определенно нужно исправить ко второму чтению. Во-вторых, недопустимы изменения в статью 9 закона «О фермерских хозяйствах», где меняется формулировка «оказывается помощь» на «может предоставляться». Таким образом Кабмин получает право решать, выделять средства хозяйствам или нет. В-третьих, удаление из статьи 11 этого же закона перечня видов господдержки для хозяйств также вызывает дискуссию. Сейчас государство и владельцы хозяйств планируют свою работу на долгосрочную перспективу, учитывая четкие направления поддержки. Если это убрать – начнется путаница»,– написал Сергей Лабазюк.

По словам народного депутата, партия "За майбутнє" поддержала этот законопроект в первом чтении только как базу для доработки и расширения прав на государственную помощь для фермерских хозяйств.

Напомним, на прошлой сессии Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств». Документ упрощает получение государственной поддержки и позволяет арендаторам земли (с согласия арендодателя) закладывать многолетние насаждения, строить водохозяйственные сооружения и мелиоративные системы.

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Автор: УНИАН