В настоящее время тыква весит 1198 кг и, как ожидается, установит мировой рекорд.

Фермеры из Великобритании, 59-летние братья-близнецы Стюарт и Ян Паттон, смогли вырастить самую большую тыкву в Соединенном Королевстве.

В настоящее время тыква весит 1198 кг и, как ожидается, установит новый мировой рекорд. Об этом сообщает freshplaza.

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Чтобы достичь такого результата, братья Паттон тратили каждый день свыше 6 часов на уход за ней.

Они рассказали, что тыква весила более 1 тонны всего за 87 дней. Сейчас её окружность составляет около 6,04 метра.

Братья Паттон уже являются рекордсменами по выращиванию самой большой тыквы в Соединенном Королевстве.

В прошлом году их тыквенный рекорд составил 1104,95 кг.

Предыдущие рекорды

Как сообщает Selo.live, первый официально зарегистрированный мировой рекорд установлен в1900 году. Его обладателем стал Уильям Уорнок. Ему удалось взрастить на ферме тыкву массой 181 кг.

Спустя 4 года достижение было побито им же самим: новый выращенный плод оказался тяжелее предыдущего на 1,5 кг.

Новый рекордсмен появился только спустя 72 года: в 1976 г. Боб Форд из Пенсильвании за 3 месяца вырастил гиганта, весящего 204 кг. Его приз тогда составил 5000$ США.

Другими рекордсменами признавались:

1980 год – Говард Дилл (208 кг);

1981 – он же (223 кг);

1984 – Норм Галлахер (277 кг);

1986 – Роберт Генкенз (304 кг);

1989 – Гордон Томсон (342 кг);

1990 – в этом году масса тыквы достигла 370 кг;

1993 – побит новый рекорд в 400 кг.

Порог в 1 тонну перешагнули в 2012 году.

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Автор: УНИАН