Хорватские порты сейчас способствуют перевозке украинского зерна в третьи страны.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна не будет импортировать украинское зерно и не исключил запрет на такой импорт по примеру Польши, Венгрии и Словакии.

"Позиция и желание Хорватии заключается в том, что мы транзитная страна, а не страна, которая получает огромные объемы украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры оказались в беде", – цитирует хорватского премьер-министра издание Politico

Отмечается, что на вопрос, введет ли Хорватия подобный запрет как Польша, Венгрия и Словакия, Пленкович не ответил, но повторил, что хорватские порты сейчас способствуют перевозке украинского зерна в третьи страны.

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Альтернативные пути экспорта украинского зерна - главные новости

Без "зернового коридора" в августе Украине удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя. В частности, через речные порты Дуная было перевезено 64% объемов экспорта в августе.

7 сентября стало известно, что украинское зерно начали экспортировать через хорватские порты. Первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко отметила, что этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью.

14 сентября в ЕС заявили, что для решения вопроса с экспортом украинского зерна они изучают возможность создание альтернативного зернового коридора с привлечением Италии и Греции.

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