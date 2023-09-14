В Еврокомиссии заявили, что решения по экспорту украинского зерна на уровне ЕС пока нет.

Для решения вопроса с экспортом украинского зерна ЕС изучает возможность создания альтернативного зернового коридора с привлечением Италии и Греции.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер, отметив при этом, что благодаря "коридору солидарности" удалось снизить затраты на логистику на 50%, сообщает The Poultry Site.

Она отметила, что к концу года в ЕС планируют достичь показателя в 4 миллиона тонн через этот коридор.

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"Параллельно, конечно, нам нужно укрепить другие коридоры и есть альтернативные маршруты… мы не только пригласили страны Балтии и Хорватии, чтобы обсудить альтернативные пути, но мы также включили Италию и Грецию, как потенциально новые маршруты экспорта украинского зерна", – отметила представитель Еврокомиссии.

Комментируя истечение срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Ситуация с украинским зерном

До 15 сентября 2023 года Украине запрещено импортировать кукурузу, пшеницу, семена рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

12 сентября Польша заявила, что будет блокировать импорт украинской продукции даже если Еврокомиссия отменит этот запрет.

13 сентября министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами, что они продлят запрет на импорт украинской агропродукции. Также сообщалось, что перечень запрещенных к импорту украинских товаров может расшириться.

Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер предложил продлить запрет на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

Однако 14 сентября Болгария отменила запрет на импорт украинского зерна. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за решение не продлевать ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт после 15 сентября.

Польша заговорила о том, что зерновой вопрос станет преградой на пути Украины в ЕС. Польша считает, что в нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству.

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