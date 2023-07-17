Аналитик предположил, что в настоящее время в "зерновой сделке" наступает момент истины.

Президент РФ Владимир Путин обманул турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана относительно продления действия зерновой сделки.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он акцентировал внимание на том, что 14 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Путин его заверял в понимании необходимости продления зернойов сделки, но прошло три дня, и РФ выходит из этого соглашения. "То есть, Путин обманул Эрдогана?.. А ведь никогда такого не было!.. Уверен, что Реджеп Эрдоган хорошо запомнит это кидалово... Ведь не с пустого президент Турции говорил то, в чем был уверен, ему давалось слово", - высказал мнение эксперт.

Аналитик предположил, что в настоящее время в "зерновой сделке" наступает момент истины. "Что будет делать РФ, выходя из нее?.. В августе вернется, посольку любая угроза кораблям под флагом другого государства - это угроза самой РФ", висказал мнение Коваленко.

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Выход РФ из "зерновой сделкт"

17 июля РФ официально отказалась от "зерновой сделки". Эта страна уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продления "зерновой сделки". После этого россияне заявили о намерении отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до последнего пытался спасти сделку.

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