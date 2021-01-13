Скачок цен вызвала высокая себестоимость производства молока из-за неурожая кормовых культур.

Молочная продукция в Украине с сентября 2020 года и по настоящее время пребывает на пике своей стоимости, и эта тенденция продлится минимум весь первый квартал 2021 года.

Читайте такжеУкраина в этом году удвоила импорт черной икры - экспертыОб этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины.

Согласно сообщению, это вызвано рядом факторов, среди которых главным является неурожай культур, входящих в рацион коров: кукурузы (как зерна, так и зеленой массы), люцерны, зерновых, подсолнечника и сои.

"Основным критерием для формирования цены на молоко является его себестоимость, а она с начала осени значительно возросла. Повышение же себестоимости производства возникло по двум главным причинам. Во-первых, это низкое качество объемистых кормов из-за нынешнего неурожая на силосные культуры почти по всей Украине. Во-вторых, подорожали зерновые и протеиновые ингредиенты (соя, подсолнечник), из-за того же неурожая", - приводятся в сообщении слова технолога по кормлению КРС Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ольги Лозы.

По ее словам, как следствие, производители не согласны реализовывать сырье по старым ценам, и эта тенденция продлится минимум весь первый квартал 2021 года, пока коров кормят силосом, заготовленным с осени, имеющим относительно низкую питательную ценность.

"С другой стороны, возможно колебание стоимости белково-протеиновой группы (зерновые, соя и подсолнечник), однако весной будет ощущаться дефицит этого сырья, что может спровоцировать новый пик их стоимости. Поэтому ожидать падения цен на молочку пока не стоит", - сказала Лоза.

Что этому предшествовало

По данным Ассоциации животноводов Украины, высокие цены на куриные яйца, которые наблюдались в декабре 2020 года из-за подорожания кормового сырья, останутся на том же уровне или даже возрастут в начале 2021 года.

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Автор: Екатерина Жирий