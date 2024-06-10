Отмечается, что тарифы на свет для бизнеса также значительно выросли.

В Украине подняли тариф на свет с 1 июня для бытовых потребителей. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что это не повлияло бы на цены на продукты.

При этом он указал, что тарифы на свет для бизнеса также значительно увеличили, что может стать определенным драйвером для роста цен фактически на все.

"С 1 июня НКРЭКУ повысило прайскепы. То есть максимальные цены на электричество для промышленности во время пиковых нагрузок выросли с 7,5 до 9 гривен за киловатт, а в день – с 3 до 5,6 гривны за киловатт", - отметил эксперт в комментарии 24 Канала.

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При этом он отметил, что сейчас цены за килограмм клубники и черешни дороже, чем в аналогичный период прошлого года – где-то на 30%.

"У нас ранние ягоды обычно закупаются или из Закарпатья, или из южных областей. Впрочем, на сегодня есть большая проблема, которая связана с логистикой. Блокпосты, мобилизация и прочее приводят к тому, что транспортные средства перевозки простаивают и их некому водить", – объяснил эксперт.

Цены на продукты - что будет с ценами на хлеб

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что для хлебной отрасли сложилась критическая ситуация с поставками электроэнергии, что отразится и на конечной цене для потребителя.

По его словам, учитывая проблемы отрасли, сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы – еще на 20%.

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