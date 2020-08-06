В июле во всем мире подорожали продукты питания - ФАО

Больше всего подорожали молочные продукты.

Цены на продовольствие в мире в июле продолжили расти второй месяц подряд.

Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Согласно сообщению, индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем и на 1% по сравнению с июлем 2019 года. Значительнее всего в июле подорожали растительные масла и молочная продукция.

Молочка и масло

"За истекший месяц значение индекса цен на молочные продукты ФАО увеличилось на 3,5 процента, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подорожание основных видов растительных масел обусловлено снижением объемов производства, активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов.

Свинина и говядина

В то же время мировые цены на свинину и говядину снизились, так как импортный спрос в мире остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои в поставках.

Мясо птицы

Цены на мясо птицы увеличились, что обусловлено сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста цен на корма и ожидаемого падения спроса в перспективе.

Как карантин повлиял на цены в Украине

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии коронавируса сократила экспорт овощей и фруктов на 43%.

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

16 июля 2020 года эксперты заявили, что дешевых арбузов в этом году не будет. Урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями; а цены на арбузы в 2020 году будут до 20% выше, чем годом ранее.

Цены на тепличные томаты в Украине в конце июля поднялись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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