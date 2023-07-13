Тенденция к снижению цен на капусту продолжает сохраняться.

На украинском рынке за прошедшую неделю капуста подешевела на 20%, сейчас ее оптовая цена составляет 12-16 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, тенденция к снижению цен на капусту продолжает сохраняться.

По словам производителей, снижать цены они вынуждены прежде всего из-за очень сдержанного спроса. Ведь оптовые компании и розничные сети закупают капусту лишь небольшими партиями для текущей продажи, ссылаясь на низкую заинтересованность со стороны потребителей.

Кроме того, давление на цены оказывает увеличение предложения на рынке, поскольку ряд хозяйств возобновил активную уборку капусты средних сортов после наступления благоприятных погодных условий.

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Вместе с тем аналитики отмечают, что на данный момент цена на белоголовую капусту в Украине уже в среднем на 44% ниже, чем в первой половине июля 2022 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе цены на тепличные томаты обрушились в среднем на 25%, и производители были готовы отгружать их по 40-65 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Также неделю назад украинские производители предлагали к продаже картофель нового урожая по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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