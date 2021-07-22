Экономические потери от пятилетнего блокирования государственных испытаний инновационных образцов средств защиты растений (СЗР) для последующей их регистрации и применения стоили Украине около 5% ВВП.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, блокирование негативно влияет как на экономику, так и на экологию, ведь инновационные препараты являются более безопасными для здоровья человека и окружающей среды.

"Пятилетний запрет будет стимулировать восстановление инвестиций в научно-исследовательскую деятельность в сегменте защиты растений. В целом мы можем говорить о потере около 5% ВВП. Мы ежегодно недополучали урожай, который благодаря инновационным препаратам мог быть не только выше, а и качественнее", - отмечает Роман Лещенко.

Глава Минагрополитики считает важным шагом для отрасли принятие 30 июня Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом ЗУ о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины 1586-IX (ранее законопроект № 2289).

На данный момент документ передан на подпись Президенту.

"Украинские аграрии получат возможность использовать продукты нового поколения, тем самым повышая урожайность и конкурентоспособность своей продукции", - говорит Роман Лещенко.

По его словам, кроме этого, разблокировка государственной регистрации новых препаратов будет наполнять государственный бюджет поступлениями от налогов и таможенных сборов и привлекать новые инвестиции в экономику Украины, в частности в научно-исследовательскую деятельность в отрасли СЗР.

Его поддерживает профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский, добавляя, что подписание закона будет иметь для отрасли исключительно положительный эффект.

"Во-первых, это трансфер инновационных технологий в Украину для повышения производительности сельского хозяйства, ведь сейчас она существенно уступает той, которую имеют сельхозпроизводители в ЕС или США. Во-вторых, закон будет стимулировать отечественные научные исследования", - говорит он.

При этом Олег Нивьевский обращает внимание, что в Украине рабочая сила уже не дешевая, увеличивается стоимость земли, поэтому бороться за рынки аграрному бизнесу можно только производительностью и эффективностью, а для этого нужны новые технологии и инновационные продукты.

Современные инновационные пестициды позволят усилить экологизацию сельского хозяйства, что особенно актуально в то время, когда ЕС закрепляет новые нормы хозяйствования с целью минимизации воздействия на окружающую среду в своей стратегии European Green Deal.

"Сегодня в ЕС обсуждение "зеленого курса" базируется на главном вопросе: "Как сельское хозяйство может быть эффективным и одновременно экологически безопасным?". Украина поддерживает увеличение усилий в климатической дипломатии. Мы рассматриваем себя как неотъемлемую часть реализации целей European Green Deal", - говорит Роман Лещенко.

По его мнению, агроэкологическое направление будет все более актуальным для правительства и бизнеса не только Украины, но и всего мира.

"В этом вопросе мы должны не отставать, а стоять впереди. Одновременно это является определенным вызовом для Украины, а именно для сельскохозяйственных экспортеров. Уже сегодня мы должны переориентироваться на экологически чистое агропродовольственное производство и развитие "умного" земледелия", - добавляет Роман Лещенко.

Путь к этому, в том числе, по его словам, лежит через инновации.

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Автор: Иван Бойко