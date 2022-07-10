Госсекретарь США вновь призвал Россию разрешить экспорт зерна из Украины.

Ограничение Россией экспорта украинского зерна, возможно, способствовало беспорядкам на Шри-Ланке.

Как сообщает Радио Свобода, об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен журналистам в Бангкоке.

Он также выразил обеспокоенность, что дефицит зерна может привести и к другим кризисам по миру.

Блинкен вновь призвал Россию разрешить экспорт зерна из Украины.

"То, что мы видим во всем мире – это все большая неуверенность в доступе к еде, которая значительно усилилась из-за российской агрессии против Украины", – заявил государственный секретарь.

Он добавил, что это также повлияло на Таиланд, где цены на удобрения "выросли до небес" из-за блокады украинских портов.

По мнению госсекретаря, это будет иметь серьезные последствия для такой сельскохозяйственной страны, как Таиланд, "поскольку отсутствие удобрений, как мы знаем, означает, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут".

Кража украинского зерна и ситуация на Шри-Ланке:

9 июля 2022 года на Шри-Ланке произошел один из крупнейших антиправительственных маршей.

По его итогу тысячи демонстрантов в Коломбо прорвали полицейские баррикады и ворвались в официальную резиденцию президента.

Президент и премьер-министр Шри-Ланки согласились уйти в отставку.

Протесты в стране вызвали экономические сложности, в том числе нехватка продовольствия и топлива.

20 июня на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по подсчетам экспертов, от экспорта украинского продовольствия зависит жизнь около 400 млн людей в разных странах мира.

По его словам, в настоящее время на элеваторах в Украине хранится более 25 млн тонн готового на экспорт зерна.

Президент отметил, что сейчас власть налаживает вывоз зерна по железной дороге и через порты соседних стран, но по новым маршрутам удается направлять значительно меньший объем и за значительно большее время. Это в итоге приводит к удорожанию поставок.

Зеленский подчеркнул, что продовольственный кризис в мире будет продолжаться, пока длится война России против Украины.

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